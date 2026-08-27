Глава Генштаба РФ проинспектировал "Южную" группировку войск в зоне СВО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы на пункте управления "Южной" группировки генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач", - заявили в военном ведомстве в четверг.

"Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи "Южной" группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим.