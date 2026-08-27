Поиск

Глава Генштаба РФ опроверг сообщения об удачном наступлении ВСУ в Запорожской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Киев в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении украинской армии в Запорожской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг.

"В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области", - сказал Герасимов в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2026 года Военная операция на Украине
Валерий Герасимов ВС РФ ВСУ Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата

Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

 Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

Герасимов заявил об активных наступательных действиях в Алексеево-Дружковке

В Генштабе заявили, что ВС РФ осталось 4 км до восточных границ Славянска

Ozon сообщил об атаке на логистический центр в Уфе

 Ozon сообщил об атаке на логистический центр в Уфе

Уолл-стрит завершила торги среды в минусе

 Уолл-стрит завершила торги среды в минусе

Якутск накрыло дымом от лесных пожаров

 Якутск накрыло дымом от лесных пожаров
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11401 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов