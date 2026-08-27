Глава Генштаба РФ опроверг сообщения об удачном наступлении ВСУ в Запорожской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Киев в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении украинской армии в Запорожской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг.

"В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области", - сказал Герасимов в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск.