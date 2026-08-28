Ограничения отменили в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Временные дополнительные ограничения отменены в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Согласно действующему NOTAM, эти аэропорты принимают и отправляют самолеты с 8:30 до 20:00.

Ранее в ночь на пятницу приостановили работу аэропорты Ульяновска, Саранска, Пензы и Саратова.