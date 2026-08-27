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Что произошло за день: четверг, 27 августа

Заявление Нарышкина о встрече с директором ЦРУ, гибель военного в Петербурге, атака на Ozon в Уфе, смерть Ратко Младича

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава СВР Сергей Нарышкин охарактеризовал встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом как "рабочий формат".

- В Генштабе заявили, что ВС РФ осталось четыре километра до восточных границ Славянска. Российские войска ведут активные наступательные действия в Алексеево-Дружковке (ДНР), передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

- Военнослужащий погиб при ЧП в машине в Петербурге, его жена госпитализирована.

- Умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Он отбывал пожизненное заключение в Гааге.

- 15 человек погибли при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, поисково-спасательные работы завершены.

- Логистический объект Ozon в Уфе подвергся атаке БПЛА, обошлось без пожара. Также в связи с ракетной опасностью был эвакуирован логистический объект в Оренбурге.

- Власти Петербурга не стали комментировать ситуацию с ранее анонсированными концертами американского рэпера Канье Уэста.

- В Москве 1 сентября начнется с прохладной и дождливой погоды, днем температура будет 19-24 градуса.

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