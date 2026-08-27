Поиск

Минсельхоз заявил об угрозе опустынивания более 120 млн га сельхозземель в РФ

Минсельхоз заявил об угрозе опустынивания более 120 млн га сельхозземель в РФ
Фото: О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Риск опустынивания существует в отношении около 123,4 млн га российских сельхозземель, предотвращать этот процесс помогает постоянный мониторинг и профилактические меры. Об этом сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Андрея Разина, который выступил на 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, проходящей в Улан-Баторе (Монголия).

"Около 123,4 млн га земель сельхозназначения в России находятся в зоне риска опустынивания. Постоянный мониторинг помогает своевременно выявлять угрозы и переходить от борьбы с последствиями засух и деградации к профилактическим мерам на основе научных данных", - говорится в сообщении.

Разин отметил, что снижается и углеродоемкость сельского хозяйства РФ. В 2024 году на отрасль приходилось 4,7% выбросов всех секторов экономики (без учета землепользования и лесного хозяйства) против 7,3% в 1990 году. За этот период объем выбросов сократился на 56,3%. Этому способствуют точное земледелие, дифференцированное внесение агрохимикатов, биологические средства защиты растений, биотопливо, совершенствование породного состава сельхозживотных и противоэрозионные мероприятия.

Россия готова делиться этими практиками со странами, которые сталкиваются с засухами и деградацией земель, отметил замминистра.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ вместе с НИИ и профильными вузами планирует разработать план по предотвращению опустынивания земель. По данным ФНЦ Агроэкологии РАН, на которые ссылалось ведомство, в РФ около 84 млн га подвержены процессу опустынивания.

С 2021 года в РФ действует госпрограмма, направленная на развитие мелиоративного комплекса и ввод земель в оборот. К 2030 году необходимо ввести 13 млн га земель, а также повысить качественные характеристики более 7 млн га угодий.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 29 августа

Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

 Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

Военные РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и объектам в порту Николаев

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

 Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Новосибирской области

Крупный лесной пожар произошел в Ростовской области

В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

 В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

Президент РФ заявил о развитии сотрудничества с Белоруссией в сфере высоких технологий

Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

 Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11449 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3592 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов