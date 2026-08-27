Минсельхоз заявил об угрозе опустынивания более 120 млн га сельхозземель в РФ

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Риск опустынивания существует в отношении около 123,4 млн га российских сельхозземель, предотвращать этот процесс помогает постоянный мониторинг и профилактические меры. Об этом сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Андрея Разина, который выступил на 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, проходящей в Улан-Баторе (Монголия).

"Около 123,4 млн га земель сельхозназначения в России находятся в зоне риска опустынивания. Постоянный мониторинг помогает своевременно выявлять угрозы и переходить от борьбы с последствиями засух и деградации к профилактическим мерам на основе научных данных", - говорится в сообщении.

Разин отметил, что снижается и углеродоемкость сельского хозяйства РФ. В 2024 году на отрасль приходилось 4,7% выбросов всех секторов экономики (без учета землепользования и лесного хозяйства) против 7,3% в 1990 году. За этот период объем выбросов сократился на 56,3%. Этому способствуют точное земледелие, дифференцированное внесение агрохимикатов, биологические средства защиты растений, биотопливо, совершенствование породного состава сельхозживотных и противоэрозионные мероприятия.

Россия готова делиться этими практиками со странами, которые сталкиваются с засухами и деградацией земель, отметил замминистра.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ вместе с НИИ и профильными вузами планирует разработать план по предотвращению опустынивания земель. По данным ФНЦ Агроэкологии РАН, на которые ссылалось ведомство, в РФ около 84 млн га подвержены процессу опустынивания.

С 2021 года в РФ действует госпрограмма, направленная на развитие мелиоративного комплекса и ввод земель в оборот. К 2030 году необходимо ввести 13 млн га земель, а также повысить качественные характеристики более 7 млн га угодий.