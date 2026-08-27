Власти Петербурга отказались комментировать ситуацию с концертами Канье Уэста

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Петербурга не комментируют ситуацию с ранее анонсированными концертами американского рэпера Канье Уэста.

"Без комментариев", - сказал курирующий культуру вице-губернатор Борис Пиотровский в четверг в ответ на вопрос журналистов о том, следит ли Смольный за развитием событий вокруг концертов.

17 августа организатор концерта агентство Say Agency и петербургский стадион "Газпром Арена" через соцсети сообщили, что Канье Уэст выступит в России на этой площадке с концертами 10 и 11 октября. Соответствующие даты петербургских концертов также появились на сайте артиста.

Позднее "Газпром Арена" сообщила, что договор на аренду площадки не подписан, и в его отсутствие концерт состояться не может.