Военнослужащий погиб в результате ЧП с автомобилем в Петербурге

Его супруга пострадала, она госпитализирована, сообщили в СКР

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащий погиб при ЧП в машине в Петербурге, его жена госпитализирована, сообщает в мессенджере Мах петербургское управление Следственного комитета РФ (СКР) в четверг.

"В рамках расследования уголовного дела о возгорании автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга установлены личности потерпевших. Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

О возгорании автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого один человек скончался, еще один пострадал, в региональном управлении СКР заявляли ранее в четверг.