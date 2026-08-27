В РФ обсудили защиту объектов логистики и торговли, подготовлен список из 167 критически важных объектов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел заседание образованной на этой неделе подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Как сообщила пресс-служба правительства, в рамках первого заседания его участники обсудили вопросы защиты объектов логистики и торговли.

"Минпромторгом во взаимодействии с представителями бизнеса уже подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, представители министерства обороны и Генерального штаба Вооружённых сил РФ, члены коллегии ВПК, главы регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также руководители и собственники предприятий.

"Устойчивость отраслей будет рассматриваться подкомиссией через призму существующих рисков и понесённого ущерба. Будут предлагаться адресные и системные меры для снижения угроз", - приводятся слова Мантурова в пресс-релизе.

Среди основных направлений работы комиссии будут мониторинг состояния ключевых предприятий, выработка новых инженерных и регуляторных решений по защищённости и быстрому восстановлению объектов, обеспечение резервирования критически важных ресурсов, диверсификация логистики и дублирование поставщиков стратегической продукции.