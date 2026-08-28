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Более 70 БПЛА уничтожено в Ростовской области минувшей ночью

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 70 беспилотников над регионом.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в 7 районах области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Азовском, Верхнедонском, Кашарском", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его словам, в Чертковском районе на территории сельхозсклада обнаружены обломки БПЛА. В селе Новоселовка произошло возгорание сухой травы. В Тарасовском районе в хуторе Чеботовка в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на поле. Оба возгорания были ликвидированы.

Пострадавших нет, добавил глава региона.

Ростовская область БПЛА
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