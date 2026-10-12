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"Циан" работает в ограниченном функционале после аварии у инфраструктурного партнера

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ресурсы МКПАО "Циан" работают в ограниченном функционале, команда продолжает восстанавливать системы после аварии на объекте инфраструктурного партнера.

"Сайт и приложение "Циана" были недоступны после вчерашней аварии на объекте нашего инфраструктурного партнера. Все это время наша команда работает над восстановлением платформы. На возвращение к штатному режиму нужно больше времени, поэтому мы приняли решение запуститься в ограниченном функционале", - сообщила компания в соцсетях.

"Мы продолжаем восстанавливать системы, переносить данные из резервных копий на новые мощности и проверять работу сервисов, чтобы как можно скорее восстановить доступ ко всем возможностям сайта и приложения", - говорится в сообщении.

Перебои в работе "Циан" происходят на фоне инцидента с дата-центром "Яндекса" во Владимире, инфраструктура которого пострадала в результате атаки БПЛА. При этом "Циан" уже уведомлял о перебоях в работе 8 октября, тогда в дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар.

Циан Яндекс
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"Циан" работает в ограниченном функционале после аварии у инфраструктурного партнера

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