В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запланированное снижение структурного первичного дефицита бюджета выступает важным условием для снижения ключевой ставки в 2027 году, заявил в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Бюджет является очень важным источником спроса в экономике, параметры бюджетной политики, сроки и скорость снижения дефицита бюджета - это интегральная часть предпосылок озвученного экономического прогноза Банка России. Жёсткость денежно-кредитной политики, которая влияет на частный спрос, должна быть такой, чтобы совместное влияние государственного спроса и частного спроса соответствовало производственным возможностям и не приводило к высокой инфляции. Применительно к сегодняшнему обсуждению, это означает, что запланированное правительством существенное снижение структурного первичного дефицита в 2027 году, его возвращение к нулевому значению в 2029 году - это важное, хотя и не единственное, конечно же, условие для того, чтобы пространство для смягчения денежно-кредитной политики, снижения ставки в 2027 году материализовалось", - сообщил он.

Он отметил, что правительство плотно взаимодействовало с Банком России в части параметров бюджета на текущий год и следующую трехлетку. "Важно подчеркнуть то, что решения Банка России по ставке в течение года и июльское обновление прогноза основывались на вполне целостном понимании изменений в бюджетной конструкции по сравнению с параметрами прошлой осени. Объявленные параметры бюджета на трёхлетку укладываются в предпосылки нашего июльского прогноза. Покрытие дополнительного прироста бюджетных расходов налоговыми поступлениями позволит уменьшить влияние этих расходов на спрос, уровень процентных ставок и позволит продолжить смягчение денежно-кредитной политики", - подчеркнул зампред ЦБ.

Банк России в июле представил свои оценки первичного структурного дефицита федерального бюджета: на 2026 год ЦБ ждал его в размере 2% ВВП, на 2027 год - 1%, на 2028 год - 0,5%. Итоговые бюджетные проектировки оказались несколько ниже оценок Банка России. Как отмечается в материалах к проекту бюджета, первичный структурный дефицит в 2026 году составит 1,8% ВВП, в 2027 году - 0,6%, в 2028 году - 0,2%. Выход на нулевой первичный структурный дефицит бюджета запланирован в 2029 году. Предполагается, что базовая цена нефти в рамках бюджетного правила на 2027-2030 годы устанавливается в размере $50 за баррель.

Банк России в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после снижений на протяжении предыдущих десяти заседаний. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 23 октября, оно будет опорным.

Июльский прогноз ЦБ предусматривает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, в 2027 году - 10,5-12,5%, в 2028 году - 8-9%, в 2029 году - 7,5-8,5% (нейтральный уровень).