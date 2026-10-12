Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в октябрьском обзоре снизил оценку экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду сразу на 3 млн тонн, до 40 млн тонн.

В сентябре прогноз также был снижен на 3 млн тонн с 46 млн тонн по августовской оценке.

При этом Минсельхоз США повысил прогноз переходящих запасов пшеницы в России на конец сезона (на 30 июня 2027 года) - до 19,03 млн тонн с 16,09 млн тонн месяцем ранее. Оценка сбора пшеницы в этом сезоне не изменилась - 88 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы из Евросоюза - одного из основных конкурентов России на мировом рынке - сохранен на уровне июля-сентября - 31 млн тонн.

Минсельхоз США в октябре снизил и прогноз экспорта фуражного зерна из России - до 7,18 млн тонн с 7,38 млн тонн в сентябре. Оценка его сбора не изменилась - 39,97 млн тонн, прогноз переходящих запасов повышен до 2,72 млн тонн с 2,52 млн тонн.

Прогнозы по кукурузе не изменились: экспорт - 3,7 млн тонн, сбор - 16,5 млн тонн, переходящие запасы - 1,31 млн тонн.

Минсельхоз США в своих оценках по России не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы незначительно понижен - до 822,39 млн тонн с 822,43 млн тонн месяцем ранее, фуражного зерна - повышен до 1 млрд 588,85 млн тонн с 1 млрд 587,87 млн тонн, кукурузы - до 1 млрд 293,75 млн тонн с 1 млрд 290,95 млн тонн.