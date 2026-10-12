Поиск

Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в октябрьском обзоре снизил оценку экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду сразу на 3 млн тонн, до 40 млн тонн.

В сентябре прогноз также был снижен на 3 млн тонн с 46 млн тонн по августовской оценке.

При этом Минсельхоз США повысил прогноз переходящих запасов пшеницы в России на конец сезона (на 30 июня 2027 года) - до 19,03 млн тонн с 16,09 млн тонн месяцем ранее. Оценка сбора пшеницы в этом сезоне не изменилась - 88 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы из Евросоюза - одного из основных конкурентов России на мировом рынке - сохранен на уровне июля-сентября - 31 млн тонн.

Минсельхоз США в октябре снизил и прогноз экспорта фуражного зерна из России - до 7,18 млн тонн с 7,38 млн тонн в сентябре. Оценка его сбора не изменилась - 39,97 млн тонн, прогноз переходящих запасов повышен до 2,72 млн тонн с 2,52 млн тонн.

Прогнозы по кукурузе не изменились: экспорт - 3,7 млн тонн, сбор - 16,5 млн тонн, переходящие запасы - 1,31 млн тонн.

Минсельхоз США в своих оценках по России не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы незначительно понижен - до 822,39 млн тонн с 822,43 млн тонн месяцем ранее, фуражного зерна - повышен до 1 млрд 588,85 млн тонн с 1 млрд 587,87 млн тонн, кукурузы - до 1 млрд 293,75 млн тонн с 1 млрд 290,95 млн тонн.

Евросоюз Минсельхоз США Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

 Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

Основная сессия на рынке акций открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,2%

Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

 Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

Рынок акций РФ открылся взлетом индексов МосБиржи и РТС на 3,3%

В "Яндекс Пэй" затруднились назвать сроки восстановления сервисов

Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

 Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

Аналитики прогнозируют дефицит газа в Европе предстоящей зимой

 Аналитики прогнозируют дефицит газа в Европе предстоящей зимой

В России 35 регионов подписали 93 топливных соглашения с частными сетями АЗС

Трамп заявил, что в четверг через Ормузский пролив вывезли 28 млн баррелей нефти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12248 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3880 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов