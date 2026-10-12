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Основная сессия на рынке акций открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,2%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" растет на новости о соглашениио поставках российского дизельного топлива в США и на международные рынки; сдерживающим фактором для покупателей выступает дешевеющая нефть (декабрьский фьючерс на Brent просел ниже $104 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 3,2%.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 3,2% до 2395,25 пункта, индекс РТС вырос на 3,2% до 888,7 пункта. Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Роснефти" (+8,7%), "Татнефти" (+7%), "Совкомфлота" (+7%), "ЛУКОЙЛа" (+6,9%), "Сургутнефтегаза" (+6,3%), "Газпрома" (+5,8%), при этом снизились акции МКПАО "Циан" (-3,1%) и подешевели бумаги "Яндекса" (-0,8%) после атак БПЛА на очередной дата-центр компании.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 октября, составляет 84,9048 рубля (-51,25 копейки).

В ночь на воскресенье в результате атаки БПЛА была повреждена инфраструктура центра обработки данных "Яндекса" во Владимире, работа ЦОДа остановлена, часть сервисов недоступна для пользователей, сообщили "Интерфаксу" в компании. "Яндекс" постепенно восстанавливает доступ к своим сервисам, но часть их функций пока недоступна. ЦОД во Владимире - третий инфраструктурный объект "Яндекса", пострадавший от атак БПЛА за последние дни. Ранее ущерб был нанесен дата-центрам в Рязанской и Калужской областях.

Президент США Дональд Трамп 9 октября сообщил, что у него состоялся успешный разговор с Путиным, в ходе которого было достигнуто соглашение, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после. Трамп добавил, что впоследствии Россия за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива. По указанию Трампа Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия незамедлительно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива раннее запланированных сроков, в среднесрочной перспективе объем его поставок может достичь 3 млн тонн в месяц. Он отметил, что уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тысяч тонн дизельного топлива. В ноябре этот объем может быть увеличен до 500 тысяч тонн, в декабре - до 1 млн тонн. "В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем", - подчеркнул Новак.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Украина своими ударами по Москве и другим городам в дни парламентских выборов в России сорвала возможность немедленного возобновления переговорного процесса. Однако Путин в разговоре с Трампом отметил, что российская сторона подумает, когда можно возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия-Украина-США.

По словам Ушакова, стремление Киева остановить ударами вглубь России наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив, ВС России полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед.

Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского было много шансов для урегулирования конфликта с Россией, однако он не стал ими пользоваться. Также Трамп сообщил, что безуспешно просил президента Украины не наносить удары по НПЗ в России, чтобы не создавать дефицита дизтоплива в мире, но к этой просьбе Зеленский не прислушался. По мнению Трампа, украинцам нужно выбрать нового президента, который сможет завершить конфликт с Россией. По его мнению, Украина должна получить нового лидера, способного заключить сделку.

Еще Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на приостановку ударов по объектам энергетики друг друга. "У нас есть энергетическое перемирие в войне между Россией и Украины, оно вступает в силу немедленно", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что "обе стороны согласились на это" и призвал не нарушать эти договоренности. Похожее заявление Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности.

Axios сообщил со ссылкой на источники, что Трамп на данном этапе сфокусирован на том, чтобы Россия и Украина согласились на приостановку ударов не по всей энергетической инфраструктуре друг друга, а лишь только по НПЗ. В статье отмечается, что сделанная Трампом в воскресенье публикация в соцсети Truth Social о согласовании "энергетического перемирия" касалась только НПЗ. "Высокопоставленный сотрудник Белого дома пояснил, что речь шла о потенциальном соглашении, в рамках которого обе стороны согласятся прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам. И Трамп ожидает, что Зеленский будет выполнять это условие", - говорится в публикации.

Axios поясняет, что, по его данным, стороны, вопреки утверждениям американского президента, пока не брали на себя подобных обязательств. "Все выглядит так, как будто Трамп пытается в одиночку добиться вступления в силу подобного прекращения огня. Однако Россия пока что ни на что подобное не соглашалась. Украина же выступает за такое энергетическое перемирие, которое запретит и удары по электростанциям", - сообщает Axios.

В США 9 октября индексы акций выросли на 0,6-0,8% во главе с Dow на фоне оптимизма в отношении начавшегося сезона квартальных отчетностей.

Goldman Sachs и JPMorgan отчитаются во вторник, Morgan Stanley и Bank of America - в среду.

Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до минимальных с мая 46,3 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, свидетельствует опубликованный в пятницу предварительный отчет Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали менее существенного снижения индекса в этом месяце - до 47,6 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi упал на 3,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3%).

Биржи Японии закрыты (День спорта).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются.

К 9:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,5% до $103,12 за баррель (+0,4% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,8% до $90,21 за баррель (+0,4% в пятницу).

Поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды на смягчение глобального дефицита топлива благодаря поставкам российского дизеля, пишет Trading Economics. Документ OFAC разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США, до 7 апреля 2027 года.

Brent WTI Александр Новак США Мосбиржа РТС
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