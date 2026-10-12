Песков заявил о продолжении контактов по возможному энергетическому перемирию с Украиной

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Контакты по возможному российско-украинскому энергетическому перемирию продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля ответил на просьбу подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина согласились на подобное перемирие.

Песков не стал отвечать на вопрос, с кем конкретно продолжаются контакты - с США или Украиной, или обеими странами, отметив, "что ему нечего добавить по этой теме".