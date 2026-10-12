Мосгорсуд признал законным штраф Roblox в 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил в силе штраф в размере 4 млн рублей, назначенный игровой платформе Roblox за пропаганду признанного в России экстремистским и запрещенного движения ЛГБТ.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда, проверив доводы апелляционной жалобы, признала назначенное наказание законным и соразмерным", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Весной 2026 года Таганский суд признал Roblox Corporation виновной в правонарушении по ч. 4 ст. 6.21 КоАП (пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения) и назначил платформе штраф в размере 4 млн рублей.

Roblox был заблокирован в России 3 декабря 2025 года. В конце декабря 2025 года Роскомнадзор сообщил, что компания обратилась в Роскомнадзор и выразила готовность к поэтапному приведению своей работы в соответствие с российским законодательством.

Минувшим летом Минцифры сообщило о разблокировке Roblox в связи с тем, что компания полностью выполнила требования российского законодательства.

Roblox - запущенная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. По данным компании на III квартал 2025 года, ее ежедневная активная аудитория составляет более 150 млн пользователей по всему миру.

Разработчик - компания Roblox Corporation - в марте 2021 года разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.