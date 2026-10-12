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"Почта России" получит допсредства за счет повышения комиссии за доставку пенсий

"Почта России" получит допсредства за счет повышения комиссии за доставку пенсий
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил в Госдуме о мерах поддержки "Почты России" в 2027 году, в том числе за счет повышения выплачиваемой Фондом пенсионного и социального страхования комиссии за доставку пенсий.

"Очень важное решение было принято: мы закладываем в части поддержки "Почты России" увеличение комиссии за доставку пенсий. Соответствующее решение отражено в проекте бюджета Соцфонда, который внесен в Госдуму в общем пакете", - сказал он.

Министр уточнил, что сейчас такая комиссия в пользу "Почты России" составляет 1,17 процента, а в следующем году она будет 1,5 процента.

"Эти средства платит Соцфонд. Это значительный объем средств, который пойдет дополнительно и на стабилизацию, и на развитие", - отметил глава Минцифры.

Шадаев пояснил, что этот процент привязан к размеру пенсии, а пенсии индексируются, "но проблема в другом, что количество тех, кто получает пенсии наличными, уменьшается, а количество почтальонов, мы считаем, уменьшать не можем".

В целом на "Почту России" планируется выделить "стандартно" пять миллиардов в год, добавил министр. "Это то, с чем "Почта России" физически может справиться. Но у нас есть позитивная тенденция. Несколько регионов выделяют значимое софинансирование. И общая сумма таким образом увеличивается примерно на миллиард", - сказал Шадаев.

Максут Шадаев Минцифры Почта России Госдума Соцфонд
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