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Минобороны РФ сообщило о поражении в Киевской области склада ракет "Фламинго"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен групповой удар по логистическому центру и морскому порту Украины, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киевской области - складской комплекс (ООО "Стеллар Джет"), использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и топлива для ракетных ускорителей", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в порту Одессы поражены шесть хранилищ с имуществом военного назначения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Одесса Украина Киевская область
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