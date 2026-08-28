Иноагентом признан стендапер Александр Незлобин

Cтендапера Александр Незлобин Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов телеведущего и стендапера Александра Незлобина, еще трех человек, а также проект "Быть Или" и информационный ресурс "Книгижарь".

Также иноагентами признаны Марина Базылюк (Соколовская), член партии "Яблоко" Константин Горожанко ("Максим Федоров"), блогер Алексей Мочалов.

Всем им вменили распространение фейков о политике и решениях российских властей, выступления против СВО, а также создание и/или распространение контента иноагентов.

По данным Минюста, Марина Базылюк также "содействовала сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины" и участвовала в распространении контента нежелательных организаций.

Мочалову и Незлобину, а также обеим организациям-иноагентам тоже вменили распространение контента нежелательных для России организаций.

Из реестра исключили священника Андрея Львова "в связи с утратой признаков иноагента". В перечень он попал в декабре 2024 года.