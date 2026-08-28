Бишкек на пороге главных событий: как Киргизия готовится принять саммит ШОС и Игры кочевников

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Последняя неделя августа 2026 года станет для Киргизии одной из самых насыщенных международными событиями за всю ее новейшую историю. В течение нескольких дней небольшая горная республика должна одновременно принять заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и шестые Всемирные игры кочевников (ВИК). Эти масштабные мероприятия, проходящие одновременно, станут непростым испытанием для чиновников, административных служб и рядовых жителей Киргизии.

В то же время, как лично убедился корреспондент "Интерфакса", они послужили поводом для значительного обновления инфраструктуры, строительства новых объектов, а в перспективе — повышения туристического потенциала страны.

Финал председательства

Заседание Совета глав государств ШОС, которое запланировано в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября, станет финальным аккордом кыргызского председательства в этой организации, начавшегося ещё 1 сентября 2025 года на саммите в Тяньцзине. Президент страны Садыр Жапаров тогда обозначил лозунг предстоящего года — "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию", подчеркнув символичность момента: организация отмечает четверть века своего существования именно во время кыргызского председательства.

Бишкекский саммит — юбилейный, 26-й по счёту — пройдёт в новом конгресс-холле "Ырыс Ордо", построенном для этого мероприятия на месте бывшей ВДНХ кыргызской столицы. Общая площадь комплекса составляет 39 тысяч квадратных метров, что делает его одним из крупнейших конгресс-объектов Центральной Азии. Власти Киргизии уже заявили, что после проведения саммита ШОС намерены использовать комплекс для других важных международных мероприятий в Бишкеке. В непосредственной близости от "Ырыс Ордо" специально к саммиту возвели восемь гостевых резиденций для глав иностранных делегаций.

Проведение саммита ШОС имеет важнейшее значение для Киргизии с точки зрения международного престижа.

"То, что Киргизия, являясь небольшим государством, принимает у себя большое количество лидеров крупных государств, это тоже символично. Это доказывает, что небольшое государство может выступать площадкой для обсуждения актуальных мировых вопросов", — заявил в беседе с российскими журналистами пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов.

В то же время кыргызское председательство попыталось наполнить повестку не только символикой, но и конкретикой. "Мы придаем важное значение тому, чтобы решения, которые будут приняты главами государств в рамках саммита, находили практическое применение, а не оставались на бумаге", — говорит Алагозов.

Игры на фоне саммита

Едва ли не самое неожиданное решение властей Киргизии — совместить проведение саммита ШОС и шестых Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября. Церемония открытия игр состоится в последний день лета на новом стадионе "Бишкек Арена" вместимостью около 51 тысячи зрителей. Сами спортивные состязания пройдут уже в Иссык-Кульской области. Как заявляли организаторы игр, такое совпадение неслучайно: оно должно усилить внимание мирового сообщества к событию, которое для Киргизии имеет не меньшее символическое значение, чем политический саммит.

В результате одновременного проведения столь крупных международных событий в Киргизию могут съехаться главы двадцати одного государства. По словам Алагозова, практически все из них уже подтвердили свой приезд.

Как и для саммита ШОС, для проведения ВИК-2026 власти Киргизии построили и реконструировали целый ряд новых объектов. Это и непосредственно "Бишкек Арена", и капитально отремонтированный и благоустроенный ипподром в Чолпон-Ате на побережье озера Иссык-Куль, на котором пройдут состязания в конных дисциплинах.

В расположенном в горах примерно в сорока километрах от Чолпон-Аты урочище Кырчын организаторы ВИК построили сразу два этногородка. "Один из них — это этнобазар, исторический базар. Здесь для наших и иностранных ремесленников будут представлены площадки для проведения своих мастер-классов. Вторая площадка — это этнофудкорт — там будут созданы все условия для того, чтобы все кулинары и рестораны, местные так и иностранные, проводили там мастер-классы именно по приготовлению своих национальных блюд", — рассказал журналистам заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Киргизии Аскаралы Мадаминов.

Для придания этногородкам максимальной аутентичности строители создают их из традиционных материалов: глины, сена и воды с минимальным использованием металлических каркасов.

Как отмечается на сайте ВИК, в играх примут участие 4000 спортсменов из девяноста стран. Это неминуемо повысит туристическую привлекательность Киргизии.

Ставка на туризм

"На текущий момент Кыргызская Республика переживает туристический бум. В прошлом году число туристов превысило 10 миллионов человек. В этом году страна ожидает порядка 13 миллионов туристов", — говорит в беседе с журналистами председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков.

По его словам, деловые и спортивные мероприятия, которые принимает Киргизия, в том числе ВИК или соревнования "Формула-1 на воде", лишь увеличивают интерес к стране за рубежом.

В бишкекском аэропорту "Манас", который в преддверии саммита ШОС и ВИК-2026 пережил масштабную реконструкцию, легко можно встретить многочисленные группы говорящих на разных языках иностранцев. У большинства за спинами — массивные походные рюкзаки. Киргизия известна своими горными системами, особенно Тянь-Шанем, которые занимают три четверти территории страны. Местные власти не упускают возможность воспользоваться этим для привлечения дополнительных туристических потоков.

Так, в последние годы активно развивается государственный природный парк "Ала-Арча", расположенный примерно в сорока километрах от Бишкека на северном склоне Кыргызского хребта, входящего в систему Тянь-Шаня. Здесь проложено множество различных маршрутов: от простых прогулочных до серьезных альпинистских, есть эко-отели и глэмпинги. В феврале 2026 года президент Киргизии Садыр Жапаров открыл канатную дорогу протяженностью в один километр, построенную австрийской компанией Doppelmayr. Современные гондолы быстро поднимают туристов из нижней части ущелья на высоту почти 2 500 м, где начинаются более интересные маршруты. В дальнейшем канатную дорогу планируется удлинить еще примерно на 12 километров, до самых живописных и труднодоступных мест национального парка.

Таким образом, саммит ШОС и Игры кочевников для Киргизии — это не только несколько дней напряженной работы государственных служб, но и масштабный инфраструктурный проект с прицелом на будущее. Новые объекты должны продолжить принимать международные мероприятия, а растущий интерес к стране — приводить новых туристов в Бишкек, на Иссык-Куль и в горы Тянь-Шаня. И если этот расчет оправдается, то нынешняя неделя станет для Киргизии не просто чередой крупных событий, а точкой отсчета нового этапа ее международного и туристического развития.