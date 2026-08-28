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С Плесецка провели учебно-боевой пуск МБР мобильного базирования

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные провели на государственном испытательном космодроме "Плесецк" (Архангельская область) учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) мобильного базирования, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса", - сообщило министерство.

"Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК с подготовкой и проведением пуска", - заявило Минобороны РФ.

По его данным, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" на Камчатке.

"Все поставленные задачи выполнены в полном объёме", - заявило министерство.

Минобороны РФ Архангельская область Плесецк Камчатка
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С Плесецка провели учебно-боевой пуск МБР мобильного базирования

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