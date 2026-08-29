Склад Ozon в Ростовской области подвергся атаке БПЛА, пострадавших нет

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Логистический объект Ozon в Ростовской области был атакова БПЛА, начался пожар, его оперативно потушили, сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня ночью под атаку БПЛА попал один из наших логистических объектов в Ростовской области (...) Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили", - говорится в сообщении.

В связи с беспилотной опасностью, объявленной в регионе, работников заранее эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил о семи пострадавших в результате воздушной атаки на регион, в Ростове-на-Дону повреждены два многоквартирных дома.