Поиск

Склад Ozon в Ростовской области подвергся атаке БПЛА, пострадавших нет

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Логистический объект Ozon в Ростовской области был атакова БПЛА, начался пожар, его оперативно потушили, сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня ночью под атаку БПЛА попал один из наших логистических объектов в Ростовской области (...) Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили", - говорится в сообщении.

В связи с беспилотной опасностью, объявленной в регионе, работников заранее эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил о семи пострадавших в результате воздушной атаки на регион, в Ростове-на-Дону повреждены два многоквартирных дома.

Ростовская область Ozon БПЛА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Внуково работает по согласованию

Склад Ozon в Ростовской области подвергся атаке БПЛА, пострадавших нет

Семь человек пострадали в Ростовской области из-за воздушной атаки

Два многоквартирных дома в Ростове-на-Дону повреждены после воздушной атаки

Сечин заявил, что "Роснефть" обеспечивает потребности внутреннего рынка в топливе

В Белгородской области дрон атаковал микроавтобус, погибли двое

Что произошло за день: пятница, 28 августа

Путин протестировал новый автомобиль Volga "К 50"

 Путин протестировал новый автомобиль Volga "К 50"

Захарова раскритиковала слова секретаря СБ Армении о готовности принять релокантов из России

Облсуд в Калининграде снял "Яблоко" с выборов в областной парламент
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11435 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3588 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов