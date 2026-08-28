В Белгородской области дрон атаковал микроавтобус, погибли двое

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в селе Грузское дрон атаковал микроавтобус предприятия, два человека погибли, шестеро были ранены, сообщил региональный оперштаб.

Погибли двое мужчин. Множественные осколочные ранения получили две женщины и трое мужчин, еще одна женщина получила акубаротравму. Все они госпитализированы в Борисовскую ЦРБ. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметили в оперштабе.

От повторных ударов FPV-дронов автобус загорелся.