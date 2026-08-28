Ростовская область ввела режим ЧС из-за нарушения судоходства после атак БПЛ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области ввели режим ЧС регионального уровня с 18:00 по Москве 28 августа из-за сбоев в работе портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне после атак БПЛА, говорится в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря.

Документ размещен на официальном портале правовой информации области.

"Признать чрезвычайной ситуацией регионального характера обстановку, сложившуюся начиная с 10 июля 2026 года на территории Ростовской области, обусловленную прекращением работы портов и нарушением морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне вследствие атак вооруженных формирований Украины на объекты логистической инфраструктуры, которые повлекли скопление у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции и могут повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей, значительные материальные потери", - говорится в документе.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия области поручено организовать непрерывный мониторинг и прогнозирование развития возникшей ЧС, оценку ее социально-экономических последствий, а также информировать сельхозтоваропроизводителей о чрезвычайной ситуации, ее параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах.

Муниципалитетам рекомендовано усилить работу на местах.