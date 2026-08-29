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Мурманский "Антей" отправил пилотную партию живого краба в КНР через Казахстан

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ООО "Антей Север" (входит в группу компаний "Антей") впервые отправило партию живого камчатского краба в Китай, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Партия из первых двух фур отправлена транзитом через Казахстан. В каждой машине по 4,5 тонны живого краба. При этом транспорт оборудован специальными системами контроля воздуха, кислорода, температуры и состояния воды.

"Этот рейс - важный шаг для мурманского краба, который все активнее включается в длинные международные цепочки поставок в Азию", - сообщили в компании.

При этом доставка от Мурманска до КНР должна занять всего четыре дня.

"Антей Север" занимается добычей камчатского краба и краба-стригуна опилио в Баренцевом море. Флот компании насчитывает десять добывающих судов и четыре специализированных суда.

Как сообщалось, в 2024 году компания "Антей Север" совместно с "Дальрефтрансом" и АО "Мурманский морской рыбный порт" запустили мультимодальные перевозки мороженой экспортной продукции. В рефрижераторных контейнерах варено-мороженый краб доставляют из ММРП во Владивосток, а затем по морю в порт Пусан (Республика Корея).

Ранее ГК "Антей" сообщала о начале экспорта в Китай живого камчатского краба, добытого в Баренцевом море. Цепочка доставки включала перевозку в специальных автофурах из Мурманска в Москву и транспортировку авиапутем в Шанхай и Пекин. Затем "Антей" сообщил, что суда группы компаний отработали маршрут по Северному морскому пути для доставки живого камчатского краба из Баренцева моря в Азию.

Антей Антей Север Китай Казахстан Мурманск
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