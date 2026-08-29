Под российский контроль перешли села Рубежное, Новоандреевка и Храповщина

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селам Рубежное и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, Храповщина в Сумской области, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области", - заявило ведомство.

28 августа Минобороны сообщило, что за минувшую неделю российские войска установили контроль над семью населенными пунктами в Сумской, Запорожской областях и ДНР.