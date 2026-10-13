В ВС ждут от реформы суда присяжных сокращение числа случаев отмены приговоров

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Предлагаемые Верховным судом изменени - в частности, уменьшение числа присяжных с шести до четырех человек, а также присоединение к коллегии профессионального судьи, позволят сделать суд присяжных более эффективным институтом правосудия, заявил зампред ВС Николай Тимошин в консультативном совете при суде.

"Центральная идея предложений Верховного суда - не точечный, а комплексный характер изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", который позволит сократить сроки рассмотрения дел, сузить перечень оснований к отмене приговоров, в том числе оправдательных, сделать процедуру более понятной и прозрачной, в том числе для сторон и присяжных заседателей, и, как следствие, более привлекательной для граждан", - сказал Тимошин.

По его словам, ВС предлагает соединить в одной коллегии профессионального судьи и присяжных заседателей, уменьшив их количество до четырех человек, отказаться от полного запрета на исследование в присутствии присяжных процессуальных вопросов, недопустимости сообщения им о существовании доказательства, исключенного по решению суда.

Реформа также предполагает введение положения о том, что основаниями для отмены оправдательных приговоров не могут служить некоторые нарушения, допущенные при отборе присяжных заседателей, если о них участниками процесса не будет заявлено до вынесения вердикта, а также закрепляет право обвиняемого в отдельных случаях отказаться от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей.

Как отметил Тимошин, "предлагаемые изменения в полной мере учитывают интересы потерпевшего". "Стабильность судебного решения, разумные сроки производства, исключение многократного повторного рассмотрения одного и того же дела - всё это прямо отвечает интересам лица, пострадавшего от преступления, которое вправе рассчитывать на своевременное и окончательное разрешение дела, о чем часто забывают, когда говорят о суде присяжных", - подчеркнул зампред Верховного суда.

Он считает, что эта инициатива "носит взвешенный и системный характер". "Объединив усилия науки и судебной практики, мы сможем сделать суд присяжных по-настоящему действенным институтом правосудия", - сказал Тимошин.

В настоящее время коллегия присяжных состоит из шести человек (плюс запасные) - в районных и гарнизонных военных судах и восьми (плюс запасные) - в областных, краевых, республиканских и равных им судах.