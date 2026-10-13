Авария на пензенском газопроводе не повлияла на поставки газа в Казахстан и Узбекистан

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Порыв на магистральном газопроводе в Пензенской области не оказал влияния на поставки газа в Казахстан и его транзит в Узбекистан, сообщила агентству "Интерфакс -Казахстан" представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.

"Поставки российского газа в Республику Казахстан осуществляются в штатном режиме, в рамках действующих контрактов и в соответствии с заявками. Транзит российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана также осуществляется в плановых объемах, - сообщила она. - Отклонений в работе газотранспортной системы Казахстана не зафиксировано. Указанный инцидент не оказывает влияния на газоснабжение потребителей Республики Казахстан".

Представитель Минэнерго также отметила, что запросов от "Газпрома" на изменение режима поставок газа по диспетчерским каналам не поступало.

Управление МЧС по Пензенской области сообщило, что в 11:00 по Москве 13 октября получило "сообщение о том, что в результате нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково Белинского района". Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Саратов" сообщила: "Сегодня в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск - Елец" произошел разрыв с возгоранием".

По данным МЧС, обошлось без пострадавших.

"Аварийный участок оперативно отключен. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по альтернативным маршрутам. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" готовятся к проведению восстановительных работ", - добавили в газовой компании.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, аварийные газовые службы и работники энергетических сетей.

Для ликвидации последствий аварии всего задействовано 34 человека и 12 единиц техники, добавляет ГУ МЧС.