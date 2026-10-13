Поиск

Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет по итогам 2026 года может получить дополнительно ненефтегазовые доходы на сумму порядка 1 трлн рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов, представляя в Госдуме отчет об исполнении бюджета в 2025 году.

"Что касается текущего года, то мы видим, что плановые показатели по ненефтегазовым доходам и по нефтегазовым доходам в целом даже перевыполняются", - сказал он.

Министр напомнил, что по итогам 2026 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть пополнен на сумму около 1 трлн рублей, поскольку уровень цен на энергоресурсы складывается во втором полугодии выше, чем планировалось в бюджете. Финальный объем пополнения будет зависеть от завершения года, какая конъюнктура сложится на мировом рынке, сказал он.

При этом Силуанов отметил, что примерно такой же объем дополнительных доходов ожидается и от статей, не связанных с нефтегазом.

"Что касается ненефтегазовых доходов, связанных с ростом экономики, в первую очередь, с показателями развития экономики, тоже мы видим, что дополнительные доходы составят около 1 трлн рублей", - сказал он.

"В прошлом году, действительно, мы наблюдали некоторое отставание показателей от параметров прогноза социально-экономического развития. В текущем году мы видим, наоборот, показатели перевыполнения наших планов по ненефтегазовым и по нефтегазовым доходам", - отметил министр.

Антон Силуанов ФНБ Госдума Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

Советник президента РФ заявила, что об усложнении ЕГЭ не может идти речи

Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

 Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

В регионах Поволжья отменили ракетную опасность

Лавров заявил, что прекращения огня не будет из-за неприемлемых условий Зеленского для выборов

Глава МИД РФ полагает, что украинский конфликт будет решаться на поле боя

Губернатор Кузбасса предложил размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах

Кремль не в курсе предложений США Европе по разблокировке активов РФ

В МИД РФ сказали, что россиян на борту задержанного ВМС Франции танкера DF Peak нет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12323 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов