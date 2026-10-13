Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет по итогам 2026 года может получить дополнительно ненефтегазовые доходы на сумму порядка 1 трлн рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов, представляя в Госдуме отчет об исполнении бюджета в 2025 году.

"Что касается текущего года, то мы видим, что плановые показатели по ненефтегазовым доходам и по нефтегазовым доходам в целом даже перевыполняются", - сказал он.

Министр напомнил, что по итогам 2026 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть пополнен на сумму около 1 трлн рублей, поскольку уровень цен на энергоресурсы складывается во втором полугодии выше, чем планировалось в бюджете. Финальный объем пополнения будет зависеть от завершения года, какая конъюнктура сложится на мировом рынке, сказал он.

При этом Силуанов отметил, что примерно такой же объем дополнительных доходов ожидается и от статей, не связанных с нефтегазом.

"Что касается ненефтегазовых доходов, связанных с ростом экономики, в первую очередь, с показателями развития экономики, тоже мы видим, что дополнительные доходы составят около 1 трлн рублей", - сказал он.

"В прошлом году, действительно, мы наблюдали некоторое отставание показателей от параметров прогноза социально-экономического развития. В текущем году мы видим, наоборот, показатели перевыполнения наших планов по ненефтегазовым и по нефтегазовым доходам", - отметил министр.