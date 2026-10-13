В Пензенской области прорвало магистральный газопровод

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Пензенской области произошел порыв на магистральном газопроводе, пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС.

В 11:00 по Москве в ведомство "поступило сообщение о том, что в результате нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково Белинского района".

"По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

На место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, врачи скорой помощи, аварийные газовые службы и работники энергетических сетей. В ликвидации последствий аварии всего задействовано 34 человека и 12 единиц техники.