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В Пензенской области прорвало магистральный газопровод

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Пензенской области произошел порыв на магистральном газопроводе, пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС.

В 11:00 по Москве в ведомство "поступило сообщение о том, что в результате нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково Белинского района".

"По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

На место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, врачи скорой помощи, аварийные газовые службы и работники энергетических сетей. В ликвидации последствий аварии всего задействовано 34 человека и 12 единиц техники.

МЧС Пензенская область Волчково
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В Пензенской области прорвало магистральный газопровод

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