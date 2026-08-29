Нанесены удары по логистическим центрам и объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической инфраструктуры и другим целям, заявило в субботу министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах.