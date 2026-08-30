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Маршрутка сбила пешеходов на перекрестке в Кызыле

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Маршрутка сбила пятерых пешеходов на перекрестке в Кызыле, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Тува в воскресенье.

"30 августа около 19:00 (15:00 по Москве) на перекрестке улиц Кочетова и Бухтуева города Кызыла водитель маршрутного автобуса "Газель", проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешеходов, переходивших улицу", - говорится в сообщении.

Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 (нарушение правил дорожного движения) и статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Кызыл Тува СКР
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