Транскам открыли для всех видов транспорта после расчистки дороги

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Проезд всех видов транспорта разрешили на участке Транскавказской автомагистрали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 9:45 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорога была закрыта с 19:00 мск до особого разрешения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.