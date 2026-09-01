Минпросвещения сообщило, что первоклассникам не будут задавать домашние задания и ставить оценки

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ сообщили, что в первых классах учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки, в том числе за поведение, и проводить контрольные работы, первоклассники смогут отдохнуть пять раз на каникулах за учебный год.

"Отметим, что с 1 сентября в нескольких школах каждого региона страны будут оценивать поведение школьников. На первоклассников этот эксперимент не распространяется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Там уточнили, что максимальная нагрузка для первоклассников составит 21 академический час при пятидневной учебной неделе. В сентябре-октябре ученики первых классов будут учиться по три урока в день, дополнительным четвертым уроком один раз в неделю допускается физкультура. В ноябре-декабре число уроков увеличится до четырех, также пятым уроком допускается проведение физкультуры, аналогично один раз в неделю. В новом учебном году первоклассники смогут отдохнуть пять раз на каникулах. При системе обучения по четвертям они продлятся с 26 октября по 3 ноября, с 31 декабря по 10 января, с 15 по 21 февраля, с 27 марта по 4 апреля и с 27 мая по 31 августа.

"В первый год обучения ребенку важно постепенно привыкнуть к новому режиму, коллективу и требованиям школы. Поэтому для первоклассников предусмотрены особые условия. Учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы. В сентябре и октябре ребята будут заниматься по три 35-минутных урока в день, в ноябре и декабре - по четыре, а с января продолжительность уроков увеличится до 40 минут. Мы понимаем, что поступление в школу - важный этап не только для ребенка, но и для всей семьи, поэтому наша задача - сделать этот переход максимально комфортным. Напомню, что в первые месяцы особенно важно поддержать интерес первоклассника к учебе, дать ему время освоиться, научиться общаться со сверстниками и почувствовать себя уверенно в новой для него среде", - приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В пресс-службе отметили, что в образовательную программу литературного чтения первоклассников включены такие произведения, как "Посидим в тишине" Елены Благининой, "Моя Вообразилия" Бориса Заходера, "За что я люблю маму" Анатолия Митяева, "Сто фантазий" Юнны Мориц, "Три товарища" Валентины Осеевой, "Еж" Михаила Пришвина, "Кораблик" и "Под грибом" Владимира Сутеева, "Косточка" Льва Толстого, "Петух и собака" и "Худо тому, кто добра не делает никому" Константина Ушинского, а также русские народные сказки "Лисица и тетерев", "Лиса и рак" и другие.

Кроме того, в 2026 году Минпросвещения России подготовлен перечень литературы для внеклассного чтения. Ученикам первых-четвертых классов рекомендуется читать сказки, а также рассказы и небольшие повести о природе, семье и приключениях. Дети могут познакомиться с такими произведениями, как "Цветик-семицветик" Валентина Катаева, "Золотой ключик, или Приключения Буратино" Алексея Толстого, "Крокодил Гена и его друзья" Эдуарда Успенского. Среди книг зарубежных писателей - "Винни-Пух и все-все-все" Алана Милна, "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" Сельмы Лагерлеф и другие.