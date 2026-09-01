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Путин поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Перед российскими школьниками и студентами открываются широкие возможности не только для обучения по различным программам, но и участия в новых масштабных научных и экономических проектах, заявил в своем поздравлении с Днем знаний президент России Владимир Путин.

"Важно верить в себя, идти только вперед. Перед вами - огромное пространство возможностей. Это не только широкая линейка программ для школьников и студентов, но и новые масштабные проекты, которые сейчас начинаются, идут в экономике, науке, образовании, в сфере высоких технологий", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что сегодня передовые технологии приходят во все сферы жизни, в том числе в школы, колледжи, вузы. Но они не в состоянии заменить мудрое слово учителя.

"Отдельные слова благодарности вашим преподавателям, наставникам. Они переживают за вас, как за родных, стремятся передать, привить вам ценности, которые делают нас единым народом, единой страной", - добавил Путин.

Владимир Путин День знаний
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