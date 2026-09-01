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Что случилось этой ночью: вторник, 1 сентября

Атака БПЛА на Ленобласть, нападение с ножом на прохожих в центре Нью-Йорка, Дрисколл покинет пост в Пентагоне

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о возгорании в портовой зоне Усть-Луги после атаки беспилотников. За ночь над регионом сбили 52 БПЛА. Семнадцать дронов уничтожили на подлете к Москве.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность применения ядерного оружия против Ирана.

- Минпросвещения РФ сообщило, что в первых классах учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки, в том числе за поведение, и проводить контрольные работы, первоклассники смогут отдохнуть пять раз на каникулах за учебный год.

- Таиланд вдвое сократит срок безвизового пребывания для граждан 93 стран, включая Россию, - с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября.

- Женщина напала с ножом на прохожих на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, после чего была застрелена сотрудниками полиции. Одна из пострадавших позже скончалась в больнице.

- Министр армии США Дэниел Дрисколл в ближайшие дни покинет свой пост в Пентагоне, сообщило The Hill со ссылкой на источники.

- Верховный суд разрешил администрации президента США продолжить строительство бального зала на территории Белого дома стоимостью $400 млн.

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