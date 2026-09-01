Возгорание произошло в портовой зоне Усть-Луги после атаки БПЛА на Ленобласть

Над регионом сбили 44 БПЛА

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возгорании в портовой зоне Усть-Луги после атаки БПЛА, зафиксированы повреждения.

"В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание (...) Продолжается отражение атаки", - написал Дрозденко в своем канале в Мах во вторник.

По его словам, экстренные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

Ранее во вторник Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом сбили 44 БПЛА.