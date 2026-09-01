Путин во вторник встретится с лидерами Ирана, Таджикистана, Турции, Монголии, Армении, Киргизии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Дипломатический блиц президента РФ Владимира Путина во вторник продолжится "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В Киргизию Путин прибыл накануне, в понедельник у него уже состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, в этот же день вечером у лидеров, приехавших на саммит, была возможность пообщаться неформально на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

1 сентября - основной день саммита, сначала состоится заседание Совета ШОС, а затем заседание "ШОС плюс". После завершения основных мероприятий самого саммита у Путина продолжится череда двусторонних переговоров, во вторник у него запланировано шесть встреч: с лидерами Ирана, Таджикистана, Турции, Монголии, Армении, Киргизии.

Ситуация на Ближнем Востоке, посредничество Турции по украинской проблематике, отношения России и Армении

Сначала Путин пообщается с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отметил актуальность этой встречи с учетом беспокойной обстановки на Ближнем Востоке, ситуации вокруг Ирана.

"Несомненно, ближневосточная тема будет одной из ключевых в ходе обсуждения двух лидеров", - сказал Ушаков журналистам, добавив, что лидеры, естественно, также обсудят и вопросы двустороннего характера.

Затем президент РФ встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Следом состоятся переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, у лидеров много тем для обсуждений, в том числе, как отметил Ушаков, ситуация в Черноморском бассейне, в целом украинская тематика, а также двусторонние вопросы.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара обменивается информацией с Москвой и Киевом по поводу обстановки в Черном море и "в настоящее время работает над новой зерновой сделкой".

Напряженность, складывающаяся в данный момент в Черном море, отметил он, сказывается не только на безопасноссообщил, что целый ряд стран обращался к Анкаре с просьбой повлиять на эту ситуацию, если такие возможности есть.

Что касается возобновления переговоров по Украине в Турции, то, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия сохраняет открытость к ним, но пока к этому нет предпосылок. В тоже время он призвал дождаться предложений Турции.

Путин "на полях" ШОС также проведет встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Беседа будет посвящена ключевым вопросам двусторонних отношений и перспективным направлениям взаимодействия, в том числе в энергетике, транспорте, образовании, расширении преподавания и обучения на русском языке. Отдельное внимание будет уделено международной и региональной проблематике.

Затем президент РФ встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "После выборов в Армении наши лидеры уже общались. Примерно понятно, о чем будет речь", - сказал Ушаков. "Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в ЕС, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать. Об этом президент и премьер-министр, несомненно, будут разговаривать", - сказал помощник российского президента.

Представитель Кремля отметил, что "эта беседа будет происходить на таком необычном фоне, когда в Армении в массовом порядке арестовывают лидеров оппозиции", заметив, что речь идет о лидерах, которые выступают за активизацию традиционного добрососедства между Россией и Арменией. "Несомненно, эта тема будет затронута. И, конечно, эта линия армянского руководства вызывает у нас большую озабоченность. Мы бы не хотели общаться с лидерами, которые нам симпатизируют, в то время, когда они сидят за решеткой. Это, в общем-то не дело", - сказал Ушаков.

В свою очередь, Песков сказал, что Путин в ходе встречи с Пашиняном воспользуется возможностью, чтобы возобновить аргументацию России. "Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать - провести референдум. Им это предложили также сделать главы государств ЕАЭС, которые приняли соответствующее заявление на недавнем саммите в Астане. Вот обо всем этом и пойдет разговор", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Марафон двусторонних встреч Путина в Бишкеке завершится его беседой с хозяином саммита ШОС - президентом Киргизии Садыром Жапаровым.