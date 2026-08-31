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Топливо классов евро-2, евро-3, евро-4 с сентября может продаваться на АЗС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительством РФ принято постановление, разрешающее временную реализацию на российских АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5, именуемых также терминами Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 - решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года, сообщило Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что документ приводит требования "о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов с целью поддержания стабильности внутреннего топливного рынка".

"Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на единых для рынка условиях. АЗС продолжат предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализуемого топлива. Таким образом граждане смогут самостоятельно принимать решение о выборе топлива с учетом его характеристик", - подчеркивается в сообщении.

Минэнерго отмечает, что постановление имеет временный характер и является инструментом оперативного реагирования на текущие условия функционирования топливного рынка. Оно позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива. "Долгосрочные подходы государственной политики в области соблюдения экологических требований к продуктам отечественной нефтепереработки сохраняются", - указывает ведомство.

Правительство РФ в начале июля разрешило оборот, производство и импорт топлива со скорректированными требованиями к содержанию серы - сроком до 30 июня 2027 года. Мера была обусловлена необходимостью повысить надежность топливообеспечения и направить на внутренний рынок дополнительные объемы нефтепродуктов.

Летом текущего года сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах РФ вводятся ограничения на продажи объемов топлива на АЗС. Правительство принимает ряд мер для наполнения рынка.

Минэнерго
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Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Топливо классов евро-2, евро-3, евро-4 с сентября может продаваться на АЗС

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