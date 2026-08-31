Что произошло за день: понедельник, 31 августа
Встречи Путина с Си Цзиньпином и Моди, атака БПЛА на Екатеринбург, завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- РФ готова к совместной работе по переводу безвизового режима между РФ и Китаем на постоянную основу, сообщил Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на "полях" саммита ШОС.
- Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на "полях" саммита ШОС.
- Правительство РФ приняло постановление, разрешающее продажу на АЗС топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.
- Обломки беспилотника упали около логистического центра в Екатеринбурге. В результате атаки также повреждены три многоквартирных дома. Пострадали четыре человека.
- Министры финансов РФ и США Антон Силуанов и Скотт Бессент провели встречу на полях финансовой G20 в Эшвилле.
- Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов, он возглавляет правительство Казахстана с февраля 2024 года. Вице-президентом стал Ерлан Карин - это новая должность, предусмотренная новой конституцией.
- Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины по футболу.
- В Гидрометцентре сообщили о рекордно высокой температуре в России в июле за всю историю метеонаблюдений.