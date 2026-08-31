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Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Встречи Путина с Си Цзиньпином и Моди, атака БПЛА на Екатеринбург, завершение карьеры Месси в сборной Аргентины

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ готова к совместной работе по переводу безвизового режима между РФ и Китаем на постоянную основу, сообщил Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на "полях" саммита ШОС.

- Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на "полях" саммита ШОС.

- Правительство РФ приняло постановление, разрешающее продажу на АЗС топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.

- Обломки беспилотника упали около логистического центра в Екатеринбурге. В результате атаки также повреждены три многоквартирных дома. Пострадали четыре человека.

- Министры финансов РФ и США Антон Силуанов и Скотт Бессент провели встречу на полях финансовой G20 в Эшвилле.

- Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов, он возглавляет правительство Казахстана с февраля 2024 года. Вице-президентом стал Ерлан Карин - это новая должность, предусмотренная новой конституцией.

- Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины по футболу.

- В Гидрометцентре сообщили о рекордно высокой температуре в России в июле за всю историю метеонаблюдений.

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