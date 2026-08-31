Путин поблагодарил Моди за личное внимание к развитию отношений Индии и РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отмечает, что российско-индийские отношения укрепляются во многом благодаря усилиям премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что российско-индийские отношения продолжают укрепляться на принципах особо привилегированного стратегического партнерства. Этому способствует ваше личное внимание к развитию российско-индийских отношений и сложившиеся между нами не только деловые, но и очень добрые, личные, дружеские отношения. За что я вам очень благодарен", - сказал Путин на переговорах с Моди в понедельник в Бишкеке.

Он отметил, что встреча с Моди проходит накануне саммита ШОС, "организации, которая работает в направлении углубления ситуации и контактов между странами Глобального юга, востока, способствуют социально-экономическому развитию, культурному развитию региона, формированию справедливого и многополярного мира".