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Около 40 БПЛА уничтожено в Ростовской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В девяти районах Ростовской области уничтожено около 40 беспилотников, возникли возгорания, пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь во вторник.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском, Милютинском", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации, в результате падения обломков дронов в Тарасовском районе загорелась сухая трава. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

"В Шолоховском районе возникло возгорание в лесу на площади 0,1 га. Пострадавших нет. Пожар локализован", - написал губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Ростовскую область БПЛА
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