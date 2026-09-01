Около 40 БПЛА уничтожено в Ростовской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В девяти районах Ростовской области уничтожено около 40 беспилотников, возникли возгорания, пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь во вторник.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском, Милютинском", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации, в результате падения обломков дронов в Тарасовском районе загорелась сухая трава. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

"В Шолоховском районе возникло возгорание в лесу на площади 0,1 га. Пострадавших нет. Пожар локализован", - написал губернатор.