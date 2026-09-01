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В Южно-Сахалинске задержали мужчину, который удерживал заложницу с ножевыми ранениями

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконное удержание 44-летней женщины в одном из многоквартирных домов Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Сахалинской области во вторник.

По ее данным, утром 1 сентября силовикам поступило сообщение о том, что мужчина, угрожая применением оружия, удерживает заложницу в одной из квартир многоэтажного дома на улице Физкультурной в Южно-Сахалинске.

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 47-летнего мужчину, он взят под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения, отмечает пресс-служба.

Женщина доставлена в больницу с ножевыми ранениями.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105, п. "в", "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (покушение на убийство, незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и с применением оружия).

Южно-Сахалинск
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