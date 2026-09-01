Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon объявил во вторник об открытии продаж в Монголии.

Как сообщила компания в своем пресс-релизе, жителям страны доступны к заказу более 90 млн товаров разных категорий.

На первом этапе доставка заказов займет до 10 дней, а получать заказы можно в отделениях Почты Монголии.

Монголия стала девятой страной за пределами РФ, где Ozon развивает маркетплейс.

По словам главы Ozon СНГ Натальи Боер, выход на новый рынок обеспечит российским продавцам новый канал расширения географии своего бизнеса.

Ozon развивает бизнес в странах ближнего зарубежья с 2021 года. На сегодняшний день компания присутствует в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане. Также Ozon развивает бизнес в Китае и Турции.