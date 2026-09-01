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Рынок акций РФ открылся коррекционным снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует небольшое снижение в рамках коррекции после заметного роста накануне, вызванного сообщениями о том, что министр финансов США Скотт Бессент провел в понедельник встречу с российской делегацией, что дало инвесторам надежду на некоторое снижение геополитических рисков.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2176,24 пункта (-0,12%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,9%.

Подешевели акции "Полюса" (-1,9%), АФК "Система" (-1,2%), "Северстали" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Русала" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,1%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%) и Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,03%), что говорит о вероятном снижении активности продавцов на фондовых биржах США 1 сентября.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Японии, Австралии и Гонконга снижаются на 0,1-1%, и лишь индекс Южной Кореи подрастает на 0,1%.

Вместе с тем мировые цены на нефть 1 сентября утром продолжают повышаться после заметного (на 2,7-2,8%) роста накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,84%, до $91,25 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,1%, до $86,7 за баррель.

Московская биржа открытые торгов IMOEX2
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