Генпрокурор РФ Гуцан примет участие в работе XI Восточного экономического форума

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом во Владивосток, он примет участие в работе XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), сообщили в надзорном ведомстве.

Гуцан выступит на организованной по его поручению сессии ВЭФ-2026 "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны".

"В рамках деловой программы запланировано проведение ряда встреч с зарубежными коллегами, итогом которых станет подписание документов, направленных на дальнейшее укрепление контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Генпрокурор России также посетит пленарное заседание ВЭФ-2026 с участием президента РФ Владимира Путина.