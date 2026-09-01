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Несколько жилых объектов повреждены в результате атаки БПЛА в Самарской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали Самарскую область, повреждены несколько жилых объектов в различных муниципалитетах региона, погибших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах во вторник.

"Есть повреждения на нескольких жилых объектах. Но главное - все живы. Утром сегодня был в Новокуйбышевске, где из-за атаки выбило окна в одном из многоквартирных домов. Встретился с жителями, развернули оперативный штаб. Ситуация на контроле и по Новокуйбышевску, и по другим муниципальным образованиям", - говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что для жителей пострадавших домов развернуты пункты временного размещения, им оказывается вся необходимая помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Самарская область БПЛА
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