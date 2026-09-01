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"Росатом" сформировал финмодель Трансарктического транспортного коридора

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" совместно с профильными ведомствами сформировал финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы по поручению президента ее сформировали с привлечением к этой работе Востокгосплана, Минтранса, Минэнерго, Минэкономразвития и РЖД", - сказал Лихачев в интервью изданию "Эксперт".

Он отметил, что в основе модели несколько ключевых предпосылок. Первая часть включает в себя объем необходимых инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры и флота в размере 5 трлн рублей до 2030 года и еще столько же в течение следующих пяти лет.

Вторая часть содержит детальный просчет объема грузоперевозок. "У нас есть целевой и оптимистичный сценарии развития грузопотока – с горизонтами до 2035 и до 2040 годов. В базовом сценарии целевой ориентир – увеличение грузопотока до 110-150 млн тонн к 2035 году", - сказал глава "Росатома"

"При оптимистичных макроусловиях переориентация грузов с Северо-Запада потенциально может к 2040 году увеличить грузопоток до 200 млн тонн при наличии соответствующей инфраструктуры", - добавил он, отметив, что нужно быть готовым к ситуации, когда грузопоток начнет расти быстрее базового сценария.

Третий раздел включает в себя механизмы госфинансирования с учетом налоговых вычетов, субсидирования процентных ставок и кредитования особо значимых проектов ТТК.

Реализация комплексного плана развития Трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 трлн руб., говорил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в июне.

Трансарктический транспортный коридор – единая система маршрутов, включающая в себя Северный морской путь, связанные с ними внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры, направленная на комплексное развитие территорий Арктической зоны и Дальнего Востока, грузовой базы, а также внутренних, международных и транзитных перевозок грузов и пассажиров вдоль побережья России.

Росатом Минтранс Минэкономразвития Минэнерго РЖД Северный морской путь
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