Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ряд российских вузов, участвующих в пилотном проекте по реформе системы высшего образования, в 2026/2027 году полностью начнет прием первокурсников по новым образовательным программам, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Важно, что и те университеты, которые участвуют в пилоте с самого начала, и те, кто вступил в проект с января этого года, фиксируют заметный рост интереса к новым программам со стороны абитуриентов. В предстоящем учебном году в вузах-пилотах студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе. Причем девять университетов проекта уже полностью перестроили свои программы под новую модель высшего образования", - сказал Фальков.

Он добавил, что имеет в виду "не только пересобранные (программы), но и те, которых раньше вообще не было". "Речь идет, допустим, о проектировании и эксплуатации беспилотных мобильных систем", - уточнил министр. Он уточнил, что, к примеру, МАИ будет принимать на новую программу в рамках направления, связанного с мобильными автономными системами, новый участник пилотного проекта - Российский университет транспорта - по направлению высокоскоростного движения и транспорта.

В 2026/2027 учебном году на бюджетные места в "пилотных" университетах планируется принять более 42,5 тыс. абитуриентов. Как уточнил Фальков, в этом году уже порядка 80 тыс. студентов будут обучаться по абсолютно новым программам.

22 января президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, теперь в него входят 17 российских вузов. В "пилоте" до принятия указа принимали участие шесть вузов: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В пилотный проект новой системы образования также включены: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет транспорта. В "пилот" также вошли Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Южный федеральный университет.

Модуль по БАС

Единый обязательный курс по беспилотным системам будет введен во всех 19 транспортных вузах России с 1 сентября 2026 года, сообщили в Минтрансе РФ.

В свою очередь в Минобрнауки отметили, что свыше 50 российских вузов внедрили в образовательный процесс модули по беспилотным авиационным системам (БАС).

"Совместно с ведущими промышленными предприятиями были разработаны и внедрены более 10 модулей по проектированию, производству и использованию БАС в различных отраслях российской экономики - сельском хозяйстве, транспортной отрасли, геологоразведке, строительстве. Сегодня в этом процессе активно участвуют более 50 ведущих российских вузов", - говорится в сообщении.

Искусственный интеллект

Минобрнауки РФ выступило с идеей внедрить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту (ИИ) – базовый и профессиональный. Апробировать базовый модуль предлагается в 17 университетах - участниках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, уточнили в министерстве.

Впервые в 2026/2027 году начнет свою работу факультет искусственного интеллекта в МГУ им. М.В. Ломоносова, здесь будут готовить учёных и исследователей, которые смогут не только работать с существующими нейросетями, но и создавать новые.

На программы бакалавриата и магистратуры предусмотрено 70 мест, уточнили в пресс-службе университета. Обучение на факультете будет в малых группах: 36 студентов будут обучаться в трех группах по 12 человек, это позволит выстроить более тесное взаимодействие студентов с преподавателями, индивидуальное сопровождение. Ключевые дисциплины - машинное обучение, разработка AGI, программирование, прикладная математика, алгоритмы, структуры данных и архитектура вычислительных систем.

1 сентября

Как сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Елена Тумакова, с 1 сентября 1 тыс. 124 университета страны начнут учебный год в плановом режиме. До конца 2026 года будут введены в эксплуатацию после капитального ремонта 426 объектов, включая 121 студенческое общежитие.

"Сегодня новый учебный год начинается у (...) практически 9 млн студентов колледжей и университетов по всей стране", - отметил в свою очередь зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он также уточнил, что в настоящее время в российских высших учебных заведениях обучаются почти 415 тыс. иностранных студентов.