Военные РФ заявили об уничтожении за ночь 516 украинских дронов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российскими средствами противовоздушной обороны минувшей ночью перехвачены и уничтожены 516 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ во вторник.

Украинские БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем, сообщило министерство.