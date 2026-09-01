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Более 150 дронов сбили за сутки в Курской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 155 украинских дронах, сбитых над регионом за минувшие сутки.

"140 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 19 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, в результате атак пострадали семь человек. В слободе Белой Беловского района - четверо мужчин и одна женщина, в селе Малое Солдатское - мужчина, в селе Кремяное Кореневского района - ещё один мужчина.

Согласно информации Хинштейна, в слободе Белой Беловского района повреждены фасад и остекление магазина, автомобиль. В селе Илек поврежден дом, в селе Долгий Колодезь - автомобиль. В селе Белица частный дом уничтожен огнем.

В селе Щекино Рыльского района повреждения получил дом, в хуторе Фонов - крыша ангара. В городе Рыльске уничтожены огнем учебный корпус и три прицепа.

В селе Кремяное Кореневского района поврежден автомобиль.

Погибших нет, добавил губернатор.

Александр Хинштейн Курская область
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